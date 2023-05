António Oliveira volta ao Cuiabá

O treinador português António Oliveira está de regresso ao comando técnico do Cuiabá, segundo anunciou esta terça-feira o clube do campeonato brasileiro de futebol, substituindo no cargo o compatriota Ivo Vieira.

” O Cuiabá acertou o retorno de António Oliveira como técnico. O português reassume o comando do Dourado com contrato válido até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. Os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin, além do analista de desempenho Felipe Zilio, também voltam ao clube”, lê-se no sítio oficial do emblema brasileiro.

António Oliveira, que na época passada treinou o Cuiabá, começou esta temporada no Coritiba, mas foi demitido em abril, depois de quatro meses no cargo.

“António comandou o Cuiabá em 29 partidas do Brasileirão 2022, conquistando oito vitórias e nove empates – sofreu 12 derrotas. O treinador português, juntamente com sua comissão, foi fundamental na permanência do Dourado na elite do futebol brasileiro”, destaca ainda o clube brasileiro, no comunicado.

O Cuiabá estava sem treinador desde quarta-feira, quando despediu Ivo Vieira, cinco meses após a sua contratação, depois da goleada sofrida na receção ao Atlético Mineiro, por 4-0, com António Oliveira a regressar agora ao clube.

António Oliveira, de 40 anos, que conta também com passagens por Athletico Paranaense e Benfica B, volta a aumentar para seis o número de treinadores portugueses no campeonato brasileiro, com Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro) e Abel Ferreira (Palmeiras).