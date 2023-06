António Mão de Ferro lança single com “dedo” de BJ Cole

António Mão de Ferro está de regresso com o novo single “Back”, que conta com a participação do guitarrista emblemático BJ Cole, que já tocou com artistas como Elton John, David Gilmou, Roger Waters, Procol Harum, Joan Armatrading, Cat Stevens, R.E.M, Depeche Mode, entre outros.

Com António Mão de Ferro (vocais, guitarra eléctrica e acústica, percussões, piano, Hammond B3 e coros) e BJ Cole (pedal steel guitar) estão Bernardo Fesch (baixo) e Julieta Mão de Ferro (coros).

Com música de António Mão de Ferro e letra em parceria com Kiko Pereira, “Back” foi masterizada nos estúdios Abbey Road, em Londres, e, segundo o seu autor e intérprete, “é uma canção que reflecte uma jornada pessoal significativa e transmite uma mensagem de resiliência, superação e esperança. Dediquei bastante tempo e esforço para criar uma experiência musical única e envolvente, com a participação muito especial do talentoso guitarrista BJ Cole.”

O vídeo filmado no rio Douro, foi realizado por Paulo Ferreira, produtor e realizador de vídeo e fotógrafo de natureza que tem dedicado uma parte da sua vida a realizar documentários curtos ao redor do mundo e que tem sido distinguido a nível nacional e internacional. Paulo Ferreira já conquistou dois “Óscares do cinema independente”, no festival internacional de cinema independente, “Hollywood International Independent Documentary Awards” em Los Angeles, nas categorias de melhor documentário e melhor fotógrafo na técnica de “timelapse”, dois “golfinhos de prata” no festival “Cannes Corporate Media & TV Awards”, na categoria Nature, Environment & Ecology e internamente nos festivais “Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival”, no “Festival Internacional de Cinema de Turismo Art&Tur”, ou no “Cineeco”, prémios que colocam a sua carreira enquanto realizador, num patamar de excelência a nível mundial e único a nível nacional.

“Back” é a primeira amostra do novo álbum que será lançado ainda este ano.