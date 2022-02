António Mão de Ferro lança concerto em edição digital

O músico António Mão de Ferro apresenta a edição áudio digital do seu mais recente concerto “Lunatic”, que aconteceu no dia 17 de junho na Casa da Música.

O concerto do álbum “Lunatic” remete para uma ambiente cinematográfico e intimista: retrata “uma viagem no subconsciente do músico que levou a um conjunto de melodias, harmonias e texturas que nos levam a uma espécie de transe. Todos nós temos esse poder e direito de nos sentirmos assim”.

O áudio deste concerto está agora disponível em todas as plataformas digitais e em breve o conteúdo em vídeo vai estrear na RTP Palco.

António Mão de Ferro fez-se acompanhar de músicos de luxo, desde Bernardo Fesch (baixo), Diogo Mão de Ferro (guitarra), Diogo Santos (teclas), Leandro Leonet (bateria) e Jorge Oliveira (bateria e “drums pad”). O concerto contou ainda com a participação do músico Kiko Pereira (luso-americano que o crítico José Duarte elegeu como a melhor voz masculina do jazz em Portugal).

O concerto foi realizado por André Tentúgal e contou com Márcio Paranhos na produção do mesmo.

António Mão de Ferro é um dos guitarristas portugueses mais conceituados dos últimos anos. Criou um estilo próprio tendo por base os Blues e no seu currículo conta com participações em projetos como a Minnemann Blues Band, Jerrel Lamar (“Platters”), GNR, Xutos e Pontapés, Rui Veloso, entre outros.

Em 2007 iniciou a sua carreira a solo como guitarrista, cantor e compositor com o álbum “Karma Train” que se tornou um sucesso nas rádios nacionais. Desde então António Mão de Ferro conta com 4 discos a solo e uma carreira consolidada.

A par do lançamento do concerto “Lunatic – Live at Casa da Música”, António Mão de Ferro vai ainda contar com o tema “Electrified” na curta-metragem “Vol de Nuit” do realizador belga-turco Kenan Görgün.