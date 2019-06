António Guterres na capa da revista Time

De semblante carregado e com água pelo joelhos, é como António Guterres se apresenta na capa da revista Time.

«Oceanos a subir, residentes em fuga, aldeias a desaparecer. O nosso planeta afunda-se», lê-se, como se dúvidas houvessem de que o tema da revista são as alterações climáticas.

No canto inferior esquerdo da capa surge a legenda da imagem: «O secretário-geral da ONU, António Guterres, na costa de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis. Enfrentando o risco de subida do nível do mar, várias ilhas estão a liderar o combate às alterações climáticas».