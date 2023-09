António Costa é recebido pelo Papa

O primeiro-ministro António Costa é recebido esta quinta-feira pelo Papa, no Vaticano, para agradecer a escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita de Francisco ao país realizada em agosto.

Segundo o gabinete de António Costa, a audiência com o Papa, realizada a pedido do chefe do Governo português, começou às 09h00 (08h00 em Lisboa).

A restante delegação portuguesa, que inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que teve a tutela da organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), junta-se depois ao encontro.

Após o encontro com o Papa, António Costa vai ser recebido em audiência pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, fazendo-se acompanhar por João Gomes Cravinho, Ana Catarina Mendes e pelo embaixador Domingos Fezas Vital.

António Costa fará ainda uma breve visita aos Arquivos e à Biblioteca do Vaticano.

Esta será a quarta vez que António Costa, enquanto primeiro-ministro, se encontra com o Papa Francisco.

A primeira ocasião ocorreu na celebração dos 60 anos do Tratado de Roma, em 25 março 2017, em que o Conselho Europeu se reuniu com o Papa Francisco, na Capela Sistina.

No mesmo ano, em maio, o primeiro-ministro esteve com Francisco por ocasião da primeira deslocação do Papa a Portugal, concretamente ao Santuário de Fátima, por ocasião do centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.

Já o terceiro momento enquanto chefe do Governo ocorreu em agosto último, na JMJ.

Como presidente da Câmara de Lisboa, António Costa esteve no Vaticano, numa audiência pública com outros representantes da Rede de Cidades Magalhânicas.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, realizou-se entre 01 e 06 de agosto, em Lisboa, presidida pelo Papa Francisco, que fez ainda uma deslocação ao Santuário de Fátima.

Este é considerado o maior evento da Igreja Católica. Na JMJ Lisboa 2023, participaram 1,5 milhões de pessoas, de acordo com os números da organização.