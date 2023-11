António Costa demite-se

O primeiro-ministro português, António Costa, apresentou esta terça-feira a sua demissão ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça relacionada com projetos de exploração de lítio e hidrogénio.

Em discurso aos portugueses, no palácio de São Bento, António Costa, deixou a seguinte mensagem:

“Ao longo destes quase oito anos como primeiro-ministro, dediquei-me de alma e coração a servir Portugal e os portugueses. Naturalmente estava totalmente disposto a dedicar-me com toda a energia a cumprir o mandato até ao termo da legislatura. Fui hoje surpreendido pela informação de que já foi ou irá ser instaurado um processo crime contra mim. Estou totalmente disponível para colaborar com a justiça para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for. Quero dizer, olhos nos olhos aos portugueses, que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou censurado. Confio totalmente na justiça e no seu funcionamento. A justiça que servi ao longo da minha vida e cuja independência sempre defendi. É meu entendimento que as funções de primeiro-ministro não sejam compatíveis com qualquer suspeição sobre a sua integridade. Nesta circunstância, apresentei a minha demissão ao Presidente da República”.

Recorde-se que António Costa iniciou funções como primeiro-ministro no Governo a 26 de novembro de 2015, tendo sido empossado, na altura, pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.