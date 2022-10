Antologia de Teatro Galego Contemporâneo agora em português

A Cena Lusófona apresenta, entre 18 e 25 de outubro, a Antologia de Teatro Galego Contemporâneo (edição bilingue), recentemente editada, em Ourense, Vigo, Lugo e Santiago de Compostela.

A antologia foi publicada em dois volumes e numa edição bilingue (em português e em galego). Reúne um total de 12 obras de outros/as tantos/as autores/as e um ensaio introdutório assinado pela investigadora e professora universitária Dolores Vilavedra.

De acordo com as informações fornecidas em comunicado, estão agendadas quatro sessões de apresentação na Galiza, nomeadamente, em Ourense, no dia 18 de outubro às 18h30, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, no âmbito do FITO (Festival Internacional de Teatro de Ourense); em Vigo, no dia 19 de outubro, às 18h00, no Centro Cultural Português; em Lugo, no dia 20 de outubro, às 20h00, na sala de exposições do edifício da Deputación de Lugo; e em Santiago de Compostela, no dia 25 de outubro, às 20h00, no Salón Teatro.

Está ainda prevista uma sessão de apresentação na Corunha, coorganizada pela Universidade da Corunha e pela Deputación da Corunha, em data e hora a confirmar.

A entrada para assistir à Antologia de Teatro Galego Contemporâneo é gratuita e não requer qualquer tipo de inscrição prévia.