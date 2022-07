Antigamente, só os ricos tinham automóvel,

então objeto de luxo e de muita estimação.

Hoje, só alguns pobres não tem uma carripana

objeto útil, de desgrácia, e com utilidade.

Antigamente, os fatos só quando velhos,

levavam remendos e também fundilhos.

Hoje, já se compram novos com joelheiras

e rasgados, com remendos de cabedal.

Antigamente, as famílias pobres viviam felizes.

Antigamente, as criadas até se ofereciam

e ouviam as patroas e os seus conselhos

Hoje, as patroas ouvem suas exigências .

Antigamente, lia-se à noite romances aos serões

hoje, adormece-se ao som dos anúncios da TV

Antigamente, as famílias trocavam expressões

apresentavam ideias e tiravam conclusões.

Antigamente os pais eram obedecidos e respeitados

os filhos vestiam remendados mas decentemente

hoje em muitas famílias os pais são mandados

hoje muitos filhos andam guedelhudos e regem o dente.

Antigamente os pais batiam nos filhos por jogarem à bola

os pais hoje batem nos filhos por não jogarem à bola!

Antigamente era o verbo que seduzia o homem

Hoje é a verba que o seduz e o consome!

José Valgode