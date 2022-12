Antero Henrique muda-se do PSG para o Sporting de Braga

Antero Henrique, ex-dirigente do FC Porto e atualmente um dos responsáveis pela condução do futebol do Paris Saint-Germain, vai passar a colaborar de perto com o Braga.

A medida surge na sequência da aquisição de 21,67 por cento do capital social da SAD arsenalista por parte da Qatar Sports Investments (QSI), proprietária do clube da capital francesa, um negócio que andou a ser definido durante praticamente um ano e que foi consumado no início de outubro.

A novidade foi dada por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, no seguimento de uma reestruturação da política de contratações do clube e das divergências ocorridas entre Antero Henrique e Luís Campos, elemento que também trabalha para os parisienses.

“Não o vou esconder. Houve problemas entre Antero Henrique e Luís Campos. É verdade, mas não é nada pessoal. De facto, cada um teve interferência no trabalho do outro. É por isso que decidimos parar com isso. Antero fez um bom trabalho em vendas e empréstimos e o Luís também fez o seu trabalho. Mas é difícil ter duas cabeças. Antero ficará, mas ele não terá responsabilidades na equipa. Ele vai ajudar o Braga”, anunciou Al-Khelaifi, em declarações ao jornal francês L’Équipe.