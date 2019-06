Anselmo Ralph regressa com C4 Pedro

“Pra Cuiar Mais” é o tema que marca o regresso do astro e é o single de apresentação do novo álbum de Anselmo Ralph que tem lançamento marcado para o último trimestre de 2019.

Depois de editar em 2016 o seu último álbum de originais – Amor é Cego-, o artista está de volta e, desta vez, com mais uma colaboração de peso. Com participação de C4 Pedro, “Pra Cuiar Mais” está, a partir de hoje, disponível em todas as plataformas digitais.

Gravado no Parque Temático Oásis Hollywood, em Almeria, Espanha, o videoclip , que já pode ser visualizado no canal de Youtube do músico, encena um ato entre Anselmo Ralph e C4 Pedro que, ao chegarem a uma cidade deserta num ambiente “western”, para assaltar um banco, são confrontados com uma bonita chefe da polícia que, com o seu charme, acaba por prender os dois intervenientes.