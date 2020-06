Anselmo Ralph lança videoclipe a pedido dos fãs

Anselmo Ralph deixou nas mãos dos fãs a escolha do lançamento do próximo videoclipe. A sondagem decorreu durante uma semana, no Instagram do artista, e o resultado deu luz verde para “Fala Duma Vez”. O vídeo já está disponível no Youtube e já conta com mais de 130 mil visualizações.

“À semelhança dos outros temas deste último trabalho discográfico, também ‘Fala Duma Vez’ retrata uma relação amorosa. Nesta música, o ‘Cupido do Amor’ exprime-se para todos os casais que mesmo sabendo que as coisas já não estão bem, arranjam desculpas para a falta de entrega, não tendo coragem de assumir que entre os dois já não existe amor”, escreve a editora Chiado numa nota enviada ao nosso jornal.

Embora se tente abafar a situação com poucas conversas, culpabilizando o cansaço individual para a falta de vontade para a participação ativa na vida de casal, “a verdade vê-se bem ao longe”: a boca mente dizendo ao parceiro que o ama e o corpo finge mas a comunicação não verbal não engana.

No caso da personagem interpretada por Anselmo Ralph neste videoclipe é bem perceptível que a mulher já não sente o mesmo por ele mas foge sempre à questão, quando questionada por ele, não admitindo que já não o ama. É o próprio que decide dar o passo em frente e confrontá-la com os seus sentimentos: “Noto que não queres mas…não me amas, não curtes, não me sentes mas… ganha lá coragem e acaba com isso duma vez”, pede.

Com este tema, Anselmo Ralph pretende transmitir ao seu público que quando uma relação chega a esta fase, o melhor que o casal tem a fazer é sentar-se, encarar e falar de uma vez que já não há amor de uma das partes e que o fim do relacionamento é o melhor para ambos.

“Fala Duma Vez” é, assim, o terceiro videoclipe deste último trabalho de originais de Anselmo Ralph – “Momentos”, disponível em todas as plataformas digitais.