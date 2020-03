Anselmo Ralph “já foi”

O novo vídeo de Anselmo Ralph alcançou mais de 255 mil visualizações numa semana.

“Já Fui” é o teledisco de apresentação do novo álbum de Anselmo Ralph que estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir do dia 10 de abril.

“Já Fui” retrata a história de um homem que se entrega à solidão depois de ter ganho consciência da perda do relacionamento amoroso que tinha, culpa das suas próprias aventuras, devaneios amorosos e falta de empenho.

No vídeo, percebemos que a personagem interpretada pelo próprio Anselmo Ralph está destroçada, pois esperava a reconciliação mas, com o passar do tempo, a esperança foi-se desvanecendo. A sua ex deu a volta e está numa nova relação.

Apercebendo-se que a tinha perdido de vez e ainda apaixonado, o próprio reconhece que nunca lhe deu o respeito que merecia: “dei teu amor por garantido pois, achava-me o melhor partido, só dei valor quando perdido”.

“Já Fui” tem letra de Anselmo Ralph, do cantor e produtor Kaysha, arranjos de Elton Ribeiro e produção de Filipe Survival, e já se encontra disponível no Youtube.