Ano Novo: Boris destaca os “êxitos do Brexit”

Boris Johnson considerou o fim da proibição da venda de produtos medidos em libras na sua lista dos “principais sucessos” do Brexit neste ano.

O primeiro-ministro, no discurso de Ano Novo, expôs as suas opiniões sobre as oportunidades criadas pelo Brexit em 2021, um ano após a assinatura do acordo de comércio e cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia.

No entanto, não fez menção à questão da Irlanda do Norte na parte da sua mensagem de Ano Novo sobre o Brexit, onde ainda existem enormes problemas comerciais com o acordo e as negociações com a UE sobre como proceder.

O primeiro-ministro também omitiu a demissão de David Frost, o conservador que supervisionava o Brexit. Frost deixa o governo após frustrações com as negociações do Brexit e preocupações mais amplas com as políticas governamentais da covid e aumentos de impostos. O seu mandato será assumido por Liz Truss, a secretária de Relações Externas.

Na sua mensagem, Johnson disse que o Reino Unido “usou as liberdades Brexit” para criar um novo sistema de imigração e para fechar novos acordos comerciais em todo o mundo com países como a Austrália.

Boris Johnson também afirmou que o Brexit ajudou a garantir o lançamento da vacina, embora haja quem conteste essa afirmação. “Substituímos a liberdade de movimento por um sistema de imigração baseado em pontos. Garantimos o lançamento de vacinas mais rápido do que em qualquer lugar da Europa no ano passado, evitando processos lentos da UE. E de Singapura à Suíça, negociamos acordos de livre comércio ambiciosos para impulsionar empregos e investimentos no nosso país”, disse ele.

Johnson também destacou as revisões dos regimes regulatórios em torno da inteligência artificial, veículos autónomos, alimentos geneticamente modificados e dispositivos médicos como áreas onde o Reino Unido poderá desviar-se da UE. “O trabalho não acabou e devemos manter o ritmo. No próximo ano, o meu governo irá mais longe e mais rápido para cumprir a promessa do Brexit e aproveitar o enorme potencial que nossas novas liberdades trazem”, disse.