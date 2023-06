Annecy: Manuel da Ponte estava no lugar errado à hora errada

Emigrante luso, de 72 anos, ficou “gravemente ferido” mas encontra-se “fora de perigo”. Segundo o Correio da Manhã, Manuel da Ponte é natural de Vermoil, uma freguesia do município de Pombal. Está reformado e mora no centro de Annecy.

Manuel foi apanhado no lugar errado à hora errada. O português, reformado e residente em Annecy, em França, é uma das seis vítimas do ataque que, na quinta-feira, fez estremecer o Le Pâquier, parque de grande dimensão onde, naquele dia, passeava tranquilamente com a mulher.

Esfaqueado por duas vezes no pescoço, Manuel da Ponte foi ainda baleado acidentalmente pela polícia no momento em que tentava fugir do atacante, um cidadão sírio, identificado como Abdalmasih H., que caiu sobre ele.

A comunidade portuguesa na cidade está “em choque” perante um ataque pouco usual numa cidade descrita como “pacífica” e “rica”.

O Governo português deixa ainda um agradecimento a Manuel destacando o seu “ato de coragem e bravura”.

Recorde-se que o refugiado sírio cristão atacou crianças e adultos no parque infantil. Há seis feridos, quatro dos quais são crianças entre os 22 meses e os 3 anos.

O atacante foi travado por Henri, estudante católico, de 24 anos, que usou as mochilas que transportava para parar o agressor.