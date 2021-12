Anjos anunciam tour para 2022

De regresso aos palcos, os Anjos apresentam a Tour Voa a 26 de março no Super Bock Arena, no Porto, e a 14 de maio no Campo Pequeno, em Lisboa.

Após as comemorações dos 20 anos de carreira, os Anjos encontram-se novamente com os seus fãs para os levar numa viagem ao mundo das emoções com as canções de sempre.

Nestes concertos apresentaram uma retrospetiva dos seus êxitos, onde não faltarão temas como: “Perdoa”, “Ficarei”, “Quero voltar”, “Para longe” ou “Eterno”, música que bateu todos os recordes nas plataformas digitais e conquistou o primeiro lugar no top em Portugal.