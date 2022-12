ANIET vence melhor projeto Europeu de Desenvolvimento Sustentável

A Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora, acaba de conquistar o prémio de melhor projeto na categoria de “Boas Práticas Operacionais: Inovação no Processo/Produto”.

A ANIET, que representa as empresas portuguesas do setor dos agregados a nível europeu, submeteu duas candidaturas protagonizadas pelo seu associado Domingos da Silva Teixeira, S.A. ao mais importante prémio europeu de sustentabilidade da indústria dos agregados, os UEPG – Sustainable Development Awards 2022.

A edição deste ano contou com 67 projetos, de 15 países diferentes, e os prémios são atribuídos por um júri independente e qualificado. Portugal destacou-se na categoria de “Boas Práticas Operacionais: Inovação no Processo/Produto”, conquistando o prémio com o Projeto “Pedreira de Gouvães: Uma pedreira e fábrica de agregados destinada a fornecer uma infraestrutura de energia verde: Inovações de Produtos e Processos”, da empresa DST.

Numa ação que reconhece as entidades da indústria e de que modo integram com sucesso as dimensões sociais, económicas e ambientais nas suas operações, a ANIET concorreu ainda com a submissão de outro projeto da mesma empresa, que conquistou o Certificado Europeu de Excelência na categoria “Boas Práticas Ambientais”: “Pedreira de Gouvães: Uma pedreira e fábrica de agregados destinada a fornecer uma infraestrutura de energia verde: Iniciativas Ambientais”.

A iniciativa da exploração da Pedreira de Gouvães foi pensada para produzir agregados de alta qualidade, para uso exclusivo no fabrico de betão, para o complexo hidroelétrico do Tâmega. A Domingos da Silva Teixeira, S.A. foi a empresa responsável por este projeto, que iniciou em 2016 e que está, agora, em fase de Recuperação Paisagística. Isto significa que, em menos de oito anos, se verificam todas as etapas da vida de uma Pedreira.

A ANIET esteve presente na cerimónia de entrega dos Sustainable Development Awards 2022, representada pela Diretora-Geral, Francelina Pinto, juntamente com o administrador da empresa DST, Joaquim Teixeira, e o Diretor Técnico, Nuno Faria.

A cerimónia contou também com a presença do representante da Ordem dos Engenheiros e Presidente do Colégio de Eng.ª Geológica e Minas, Joaquim Góis, e com a participação de altas individualidades de organismos europeus, de onde se destaca o eurodeputado português, Carlos Zorrinho e o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Rainer Wieland.