Aníbal Zola tem novo disco

O contrabaixista e cantautor Aníbal Zola está de regresso com o novo disco “Quem sai aos seus”.

Depois do lançamento do primeiro single “Dona Isabel” em 2021, Aníbal Zola apresenta agora a segunda amostra do novo trabalho, “Quem Tem Boca”. O tema tem inspiração na experiência vivida no caminho de Santiago e brinca com expressões populares como “quem tem boca vai a Roma” ou “perguntar não ofende”.

O videoclipe foi realizado por Catarina Santos que é também responsável pelo design gráfico do disco, através da manipulação de ilustrações de Aníbal Zola.

O novo álbum “Quem Sai aos Seus” é lançado a 8 de Abril e foi totalmente composto durante estes tempos estranhos que todos vivemos e o processo criativo funcionou como uma espécie de realidade alternativa para o artista, um antídoto para os grandes problemas do mundo. De certa maneira, e talvez ao contrário de “amortempo”, as músicas deste novo disco estão repletas de positividade abordando não raras vezes acontecimentos e personagens da vida real. Há uma enorme vontade em ser premonitório de bons tempos que aí venham, sendo isso uma das ilusões conscientes que sustentam a mais que real fantasia da obra.

Neste disco, houve também um trabalho conjunto com Romain Valentino e André Mariano na realização dos arranjos, soando assim mais a um álbum de banda, um power trio com várias participações.