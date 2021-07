Angola viu esperança de vida crescer 19 anos em 19 anos

A expectativa de vida em Angola cresceu 19 anos entre 2000 e 2019. Em média, os cidadãos do país passaram a viver de 42 para 61 anos durante o período, anunciou a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira.

Na apresentação do Relatório Nacional Voluntário no Fórum de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, as autoridades ressaltaram que o Índice de Desenvolvimento Humano subiu de 0,400 para 0,581 pontos no mesmo período.

Mas a crise de saúde, aliada à queda do preço do petróleo, obrigou a tomar medidas excepcionais para mitigar os efeitos em comunidades, famílias e negócios. Angola é um dos maiores produtores mundiais do recurso.

Diante do desafio da pandemia, o setor de saúde aumentou cerca de 10% de pessoal para 77.419 profissionais. Entre os recém-contratados estão médicos, enfermeiros, especialistas de diagnóstico, técnicos gerais e de apoio hospitalar.

“No mesmo ano, o país atingiu 5.581 novas camas, o que reforçou a capacidade de internamento em unidades de saúde, permitindo também a quarentena e tratamento de pacientes Covid-19, que foi reforçado com seis hospitais de campanha espalhados em Luanda e outras regiões do país.”

Outro marco importante para a saúde em Angola foi o aumento em cobertura de testes de HIV em mulheres grávidas de 46% em 2019 para 62% em 2020. No mesmo ano, o acesso ao tratamento antirretroviral esteve a um ponto percentual a menos do dobro: cresceu de 36% em 2018 para 71% no ano passado.

A ministra destacou ainda que para promover o desenvolvimento, Angola quer consolidar a democracia e o Estado de Direito, combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, os crimes e a impunidade.

Melhorar o ambiente de negócios, diversificar economia e reformar o Estado também fazem parte das prioridades mencionadas por Cerqueira, apesar dos efeitos adversos da pandemia.

O país também destacou êxitos no aumento da representação de mulheres nas estruturas de tomada de decisão e em formulação de políticas.

A ministra afirmou que, atualmente, as mulheres encontram-se representadas em 29,6% no Parlamento. No governo central, a presença feminina em cargos de liderança é de 39%.

“12% das secretárias de Estado são mulheres; 22,2% dirigem os governos provinciais diretos, 19,5% são vice-governadoras, 25,6% dirigem administrações municipais e 27,4% ocupam cargos diplomáticos”.