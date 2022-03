Angola vai repatriar residentes na Ucrânia

O Governo de Angola enviou um avião para a Polónia para trazer de volta ao país todos os angolanos afetados pelo conflito na Ucrânia, informou no domingo o Ministério das Relações Exteriores angolano.

“No âmbito da efetivação do plano de contingência” para retirar cidadãos angolanos que deixaram a Ucrânia e se refugiaram na Polónia, desde o início do conflito com a Rússia, o Governo de Angola, através da missão diplomática no território polaco, “criou condições de receção de todos os cidadãos angolanos atingidos pelo conflito, tendo até 05 de março chegado a Varsóvia 277 cidadãos”, referiu um comunicado emitido pelo ministério.

“Em função disto, o executivo angolano mobilizou um meio aéreo – um Boeing Triple Seven – para trazer para Angola a totalidade dos referidos cidadãos, incluindo os cônjuges nacionais e estrangeiros”, precisou a nota.

Porém, acrescentou o ministério: “Dos 277 cidadãos acolhidos em Varsóvia, apenas 30 aceitaram embarcar para Angola, tendo os restantes decidido permanecer em solo polaco por sua conta e risco, o que exonera o Estado angolano de responsabilidades sobre estes cidadãos, exceto apoio consular possível”.

Por isso, e “no âmbito da vocação panafricanista da República de Angola, o Governo aceitou transportar no mesmo avião cidadãos de outros países” do continente africano.

No dia 02 de março, o Governo angolano já tinha dito que estava a preparar a retirada dos seus cidadãos em fuga da guerra na Ucrânia “em estreita ligação” com as suas representações diplomáticas na Rússia, Polónia, Sérvia e Hungria.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores angolano disse então estar “a trabalhar para a efetivação do Plano de Contingência de Evacuação no sentido de assegurar a devida proteção consular dos cidadãos angolanos que se encontram retidos nas áreas de conflito na Ucrânia”.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.