Angela Rayner ou a história de um cruzar de pernas

Uma notícia sobre o cruzar e descruzar de pernas da deputada Angela Rayner, do maior partido da oposição a Boris Johnson, lançou a polémica no Reino Unido.

A notícia foi publicada pelo Daily Mail, um dos tablóides sensacionalistas mais conhecidos do Reino Unido, tendo como fonte um deputado conservador, ou seja, do partido de Boris Johnson, dando conta de que a deputada Angela Rayner “cruza e descruza as pernas” de forma deliberada, durante os debates parlamentares, para “distrair” o primeiro-ministro.

O artigo fazia referência ao facto de a vice-líder do Partido Trabalhista se sentar mesmo em frente ao lugar que é ocupado por Boris Johnson, na primeira bancada do principal partido da oposição.

Assim, notava que Rayner usaria a “tática” das pernas para “perturbar” Boris Jonhson por saber que “não pode competir” com o primeiro-ministro em termos de capacidade de argumentação e oratória.

A publicação referia também as baixas qualificações da deputada de 42 anos, com o texto a classificá-la como “uma avó socialista que deixou a escola aos 16 anos quando estava grávida“. Em comparação, realçava que Boris Johnson se formou “numa escola privada”, em Eton, que é frequentada pelas elites, seguindo depois para a Universidade.

O artigo foi criticado por quase todos os quadrantes da política britânica, desde os partidos da oposição ao Governo. O próprio Boris Johnson o criticou de forma clara, realçando perante os deputados, na Câmara dos Comuns, que “não pode haver absolutamente nenhum lugar” para o sexismo no Parlamento britânico.

Rayner já acusou o partido de Boris Johnson de ter “um problema com mulheres” e de querer “espalhar calúnias depravadas desesperadas” para distrair a opinião pública dos escândalos do primeiro-ministro, nomeadamente da pressão para a sua demissão depois de ter sido multado por violar as restrições da pandemia covid-19.

Sobre o artigo do jornal, a deputada salientou que as “injúrias sexistas” foram “horríveis e profundamente dolorosas”. “As mulheres na política enfrentam sexismo e misoginia todos os dias – e eu não sou diferente”, realçou ainda através do Twitter.

Em entrevista ao canal de televisão ITV depois do artigo do jornal, Rayner surgiu de calças, sublinhando que não quer ser “julgada” pelo que veste e confessando que a notícia a deixou “abatida” e que teve que preparar os filhos para o que escreveram.

Face às críticas de todos os quadrantes, o presidente do Parlamento britânico, Lindsay Hoyle, convocou o director do jornal, David Dillon, para dar justificações sobre uma notícia que “emitiu alegações infundadas misóginas e ofensivas”, apontou.

Mas David Dillon recusou a audiência com Lindsay Hoyle, reclamando a “liberdade de imprensa” e apontando que os jornalistas “não devem receber instruções de funcionários da Câmara dos Comuns, por mais augustos que sejam”.

Numa carta publicada no Daily Mail, o director sublinha que o jornal “condena o sexismo e a misoginia em todas as suas formas”, mas realça que “os jornalistas devem ser livres para relatar o que os deputados lhes dizem sobre conversas na Câmara dos Comuns, por mais desagradáveis que possam ser”.

Em reacção às críticas, Lindsay Hoyle já disse que defende a liberdade de imprensa, sublinhando que só queria fazer “um apelo para que sejam considerados os sentimentos de todos os deputados e das suas famílias, e o impacto na sua segurança, quando os artigos são escritos”. “Gostaria apenas de pedir que todos nós sejamos um pouco mais gentis“, apontou ainda.

Em jeito de justificação da notícia, o Daily Mail garante que há quatro deputados conservadores, entre os quais uma mulher, que atribuíram à própria Rayner a origem das alegações, considerando, assim, que foi a deputada dos Trabalhistas “quem brincou com a sua “tática” durante uma noite no terraço” da Casa dos Comuns.