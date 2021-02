A imagem realista do canguru, com cerca de dois metros, foi pintada em ocre vermelho no teto de uma gruta na região de Kimberley, na zona ocidental da Austrália, conhecida pelas suas pinturas rupestres aborígenes. Os investigadores australianos que a estudaram afirmam que terá entre 17.100 e 17.500 anos e é por isso "a mais antiga gravura rupestre pintada num abrigo de rocha australiano".