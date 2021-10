Anedota do dia

O estudante teve zero no exame mas não respondeu errado a nenhuma pergunta!

1) Em que batalha morreu o Almirante Constantino?

– Na sua última batalha.

2) Onde foi assinada a Declaração da Independência?

– No fim da folha.

3) O Rio Rabe corre em que Estado?

– No estado líquido.

4) Qual é a principal causa do divórcio?

– O casamento.

5) Qual é a razão principal para falhar?

– Os exames.

6) O que é que não se pode comer ao pequeno-almoço?

– O almoço e o jantar.

7) O que parece uma metade de uma maçã?

– A outra metade.

8) Se lançarmos uma pedra pintada de vermelho ao mar azul, no que é que se transforma?

– Numa pedra molhada.

9) Como é que um homem consegue estar oito dias sem dormir?

– Facilmente. Dorme de noite.

10) Como é que se pode levantar um elefante com uma mão?

– Não é possível levantar um elefante só com uma mão.

11) Se tiver três maçãs e quatro laranjas numa mão e quatro maçãs e três laranjas na outra mão, o que é que tem?

– Mãos muito grandes.

12) Se foi preciso a oito homens dez horas para construir um muro, quanto tempo demorarão quatro homens a fazê-lo?

– Nenhum. O muro já tinha sido construído pelos outros homens.

13) Como é que se consegue deixar cair um ovo no chão de cimento sem o partir?

– De qualquer maneira. O chão de cimento dificilmente se parte.