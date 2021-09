Anedota do dia

No médico:

— Senhor Manuel! O senhor está com ótimo aspeto para 40 anos.

— E eu disse que tenho 40 anos?

— Que idade tem?

— Fiz 56 anos, agora em agosto.

— Não me diga! E quantos anos tinha o seu pai quando morreu?

— E eu disse que o meu pai morreu?

— Oh! Perdoe! Quantos anos tem o seu pai?

— O velhote tem 81 anos.

— 81 anos?! Maravilha! E quantos anos tinha o seu avô quando morreu?

— E eu disse que ele morreu?

— Fico contente. E qual é a idade dele?

— 106 anos, e ainda anda de bicicleta.

— Fico feliz por saber. E o seu bisavô! Morreu de quê?

— E eu disse que ele morreu? Tem 129 anos e vai casar para a semana que vem.

— Agora já é demais! – Murmura o médico. — Porque é que um homem de 129 anos quer casar?

— E eu disse que ele queria casar? Não queria casar, mas engravidou a moça!…