Ontem eu e a minha mulher estávamos na sala a falar de imensas coisas.

A determinada altura falámos de viver e morrer e eu digo-lhe: Nunca me deixes viver em estado vegetativo, dependente só das máquinas e líquidos. Quando me vires nesse estado desliga tudo o que me estiver a manter vivo.

Então ela levanta-se, e desliga o televisor, o computador e o ventilador. E de seguida deita fora a minha cerveja.