Andrea Nunes queria ensinar português às filhas e acabou a escrever livros

As saudades de Portugal e a vontade de que as filhas aprendessem português levaram a luso-americana Andrea Nunes, nascida no estado norte-americano de Nova Jérsia, a lançar a série de livros infantis “Stella Learns Portuguese”.

Com uma infância passada entre os Estados Unidos da América (EUA) e a aldeia dos seus avós em Vila Soeiro do Chão, no distrito da Guarda, Andrea Nunes Emmett contou à Lusa que a língua portuguesa fez sempre parte do seu quotidiano, idealizando que as suas filhas tivessem a mesma experiência.

Mesmo antes mesmo de ser mãe, a luso-americana de 33 anos já costumava procurar na internet literatura em português de Portugal dedicada ao ensino infantil da língua, mas apenas encontrava obras na variante de português do Brasil, explicou.

“Eu procurava, mas não encontrava livros básicos para crianças aprenderem a língua. Então, pensei que seria uma boa ideia um dia, se tivesse filhos, escrever-lhes histórias para que pudessem aprender os dois idiomas: inglês e português”, explicou, em declarações à Lusa.

Entretanto, a primeira filha de Andrea – Estela, inspiração para a personagem principal do livro – nasceu, e as tarefas da maternidade acabaram por colocar a ideia do livro em segundo plano.

Viria mais tarde a ser a pandemia de covid-19 a dar o mote para o lançamento do “Stella Learns Portuguese”.

Em 2020, no auge da pandemia e com viagem marcada para Portugal para apresentar a bebé à família, Andrea Nunes viu-se impossibilitada de viajar, procurando encontrar uma forma de mostrar à filha – por palavras – a aldeia dos avós.

“Eu estava triste por não poder viajar e por não saber quando poderia levar a minha filha a conhecer a família. E aí a ideia do livro voltou. Peguei em todas as emoções, toda a tristeza que estava a sentir, e escrevi a primeira história, que foi precisamente sobre o dia-a-dia dentro da aldeia com os meus avós”, explicou.

Aí surgiu o “Stella in the Vila”, primeiro livro da coleção, ao qual se seguiu, em 2021, o “Stella in the Kitchen”; e, este ano, o “Stella at the Praia”.

Em inglês e com palavras em português em todas as páginas, os livros são escritos de forma rítmica e em formato de poesia, o que facilita a memorização das palavras.

A luso-americana, que é diretora estratégica no departamento de Recurso Humanos de uma empresa de gestão, garante que o ‘feedback’ tem sido “muito positivo”, com os livros a serem procurados especialmente por pais que tiveram uma infância semelhante à de Andrea.

“O ‘feedback’ tem sido muito positivo e principalmente de pais que estão a comprar os livros para os filhos, muitos deles que também estão aqui na América e têm memórias de infância como as minhas […] de viajar para Portugal para visitar a família”, disse.

“As pessoas gostam das histórias e gostam da forma rítmica com que são escritas, porque torna a aprendizagem mais fácil para as crianças. É como se fosse poema ou uma canção, com as duas línguas em cada página”, acrescentou.

Agora – e já com duas filhas -, Andrea Nunes acredita que a coleção não ficará por aqui, estando já a pensar no próximo livro da série “Stella Learns Portuguese”, que está à venda em plataformas nos EUA e na Europa.