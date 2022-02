André Ventura no International Club of Portugal

O presidente e fundador do partido Chega, André Ventura, será orador convidado no próximo almoço-debate do International Club of Portugal, a realizar em Lisboa no dia 22 de março.

Desafiado a abordar “O novo quadro político em Portugal e na União Europeia”, Ventura marcará presença no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, que tradicionalmente acolhe os encontros do ICP, e fará a sua intervenção por volta das 14h00 (hora de Lisboa).

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICP, que recentemente teve como oradores convidados Teixeira dos Santos, antigo Ministro das Finanças, António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Mendonça e Pedro Reis, candidatos a Bastonário da Ordem dos Economistas, e Henrique Gouveia e Melo, atual Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou de [email protected]