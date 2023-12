André Teixeira ainda estuda mas já dá cartas no mundo da robótica

Um estudo de André de Sousa Nunes Teixeira, estudante da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi distinguido com o “Prémio ABB” do ano letivo 2021/2022, atribuído pela multinacional Asea Brown Boveri (ABB).

A cerimónia de entrega do prémio teve lugar na passada quinta-feira, dia 21 de dezembro, na Sala do Conselho do Edifício Central da FCTUC, no Polo II da Universidade de Coimbra.

André Teixeira, estudante do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC), realizou este estudo no âmbito da sua tese de mestrado, intitulada “LiDAR-based Topological Mapping of Orchard Environments”, tendo obtido a classificação final de 20 valores. Lino Marques, docente do DEEC e investigador no Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) foi o responsável pela orientação da dissertação.

Durante o seu trabalho de mestrado, o estudante desenvolveu um método inovador para ajudar robôs móveis e máquinas agrícolas inteligentes a navegarem autonomamente em ambientes naturais, contendo árvores ou arbustos dispersos, como os que se encontram em pomares, olivais e florestas.

Este novo método utiliza um sensor laser para detetar e registar a forma desses elementos de vegetação e estimar a posição do robô relativamente aos mesmos, permitindo, assim, mapear campos de grandes dimensões e realizar tarefas repetitivas nesses campos, com precisão e durante longos períodos.

O “Prémio ABB” distingue anualmente o estudante do Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FCTUC que tenha obtido a classificação mais elevada numa dissertação de mestrado desenvolvida nas áreas de atuação da ABB, nomeadamente Automação Industrial, Controlo Automático, Robótica, Domótica e Acionamentos / Variação de velocidade. O prémio, no valor de mil euros, contempla ainda a possibilidade do premiado realizar um estágio remunerado na empresa.