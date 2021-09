André Silva prestes a igualar Hugo Almeida na seleção

O avançado André Silva chegou esta terça-feira aos 18 golos pela seleção portuguesa, estando agora a apenas um tento de igualar o recorde de Hugo Almeida.

O agora jogador do Leipzig, de 25 anos, apontou o segundo golo da formação das ‘quinas’, na 45.ª internacionalização ‘AA’, colocando-se a apenas um do retirado Hugo Almeida, que marcou 19, em 57 jogos, e segue no 12.º lugar do ‘ranking’ luso.

André Silva faturou aos 31 minutos, depois de Bernardo Silva, que cumpriu o 61.º jogo na seleção principal, abrir o marcador, aos 26, e antes de Diogo Jota, no dia do 21.º encontro, encerrar as contas, aos 75.

Bernardo Silva e Diogo Jota passaram ambos a somar oito golos por Portugal, juntando-se na 29.ª posição da tabela aos ‘ilustres’ Vítor Silva, Mário Coluna, Carlos Manuel, Oceano Cruz e Fernando Couto.

No que respeita às internacionalizações, destaque para a 99.ª do guarda-redes Rui Patrício, que ficou a um passo de se tornar o sétimo jogador português a chegar aos 100 jogos.

O agora dono da baliza da Roma só perde para Cristiano Ronaldo (180 jogos), hoje ausente por castigo, João Moutinho (cumpriu hoje o 138.º), Figo (127), Pepe (somou o 121.º), Nani (112) e Fernando Couto (110).