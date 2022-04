André Fialho consegue primeira vitória no UFC

André Fialho conseguiu a primeira vitória no UFC (Ultimate Fighting Championship), principal prova de artes marciais mistas, ao derrotar, logo no primeiro assalto, no segundo combate do português na competição, o norte-americano Miguel Baeza, um dos cabeças de cartaz do UFC Vegas.

A consagração do lutador luso surgiu já na fase final do assalto inicial, graças a uma série de golpes consecutivos que deixaram o adversário KO.

Para lá do triunfo, André Fialho leva para casa quase 47 mil euros de bónus pela performance da noite.

#portugalpositivo