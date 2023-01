Andorra voltou a ouvir as janeiras em português

Concluiu-se este domingo a décima sexta edição das Janeiras em Andorra, uma iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

Os membros do grupo visitaram durante três fins de semana cerca de duas dezenas de espaços comerciais, associações, casas particulares e a grande maioria de Igrejas do Principado assim como a tradicional visita à Catedral de Santa Maria d’Urgell, na cidade espanhola de La Seu d’Urgell, que teve lugar no dia 22 de janeiro.

Além da celebração da missa dominical com cânticos em português, os membros do grupo ofereceram, no final da eucaristia, um breve concerto de Janeiras na presença do Arcebispo e Copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives i Cecília que agradeceu a presença do grupo de folclore português “por se lembrarem cada ano de vir à catedral desejar um bom ano ao seu copríncipe”.

“Depois de dois anos de paragem forçada devido à pandemia, o Grupo de Folclore Casa de Portugal retomou a tradição portuguesa de visitar, no início do ano, os estabelecimentos comerciais, casas particulares, associações e igrejas para desejar um bom ano a todos os que abrem as suas portas à cultura tradicional lusitana”, disse ao BOM DIA, José Luís Carvalho, daquele grupo.

Desde o dia 14, os membros do grupo, trajados a rigor, levaram a tradição e a boa nova, além da Catedral de Santa Maria d’Urgell, às igrejas de Santa Eulália d’Encamp, de Sant Julià de Lòria, de Sant Pere Mártir a Escaldes-Engordany, de Sant Esteve de Andorra la Vella assim como a algumas casas particulares e a estabelecimentos andorranos.

A atividade cultural e de promoção da portugalidade do Grupo de Folclore Casa de Portugal continua semanalmente com os ensaios. No mês de fevereiro, em colaboração com o Ministério de Cultura e Desporto do Principado de Andorra, será inaugurada no hall do Ministério de Cultura, a exposição fotográfica “Integrados”, um trabalho fotográfico realizado pelo Grupo integrando o traje tradicional português no património arquitetónico do Principado de Andorra.