Andorra rendeu-se ao folclore lusitano

No passado sábado realizou-se no Complexo Cultural de Encamp a sétima edição do Festival de Folclore Ibérico – Principado de Andorra, uma organização do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ para comemorar o 23º aniversario da associação portuguesa no Principado.

Mais de 600 pessoas desfrutaram das danças tradicionais de Espanha, a cargo do Grupo de Coros y Danzas Pilarica que viajaram desde Valladolid para apresentar as tradições castelhano-leonesas; de Portugal através do Rancho Folclórico de Paranhos da Beira, que viajou desde Seia para apresentar a cultura tradicional popular da Serra da Estrela e o grupo anfitrião, que surpreendeu a plateia com a representação do trabalho do campo e dia a dia da gentes minhotas. O folclore andorrenho esteve a cargo do Esbart Valls del Nord que maravilhou e arrancou os maiores aplausos do público.

Durante os dois dias que estiveram em Andorra, os grupos de Paranhos e Valladolid puderam visitar o centro histórico do Principado e disfrutaram das paisagens nevadas nas montanhas.

No final do encontro a satisfação por parte dos elementos do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ foi unânime, “pelo nível da organização do evento, da adesão do público e pela qualidade da mostra folclórica que mereceu grandes elogios e dignificou o reforço da portugalidade nos vales de Andorra”, pode ler-se em comunicado daquela estrutura.