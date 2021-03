Andorra: Grupo “Casa de Portugal” comemora 25 anos

O Grupo de Folclore “Casa de Portugal”, sediado em Andorra, decidiu comemorar os seus 25 anos de atividade cultural com um conjunto de atividades lúdicas, entre as quais a plantação de uma árvore nas margens do rio Valira, no Parque Central de Andorra-a-Velha.

“Esta iniciativa, muito acarinhada pela direção do grupo e por todos os seus membros, é reveladora de que a entidade portuguesa é parte integrante da sociedade do Principado de Andorra, já tem aqui raízes e é também amiga do Ambiente. Coincidindo com o início da Primavera e com as comemorações do 25.º aniversario, pareceu-nos uma boa forma de celebrar o enraizamento à capital do Principado” explica o grupo em comunicado enviado ao nosso jornal.

Durante os 25 anos de atividade, têm sido diversas as colaborações entre a capital e a “Casa de Portugal”, destacando-se a Festa da Diversidade, o Mercado Tradicional “O Feirão”, a Feira de Andorra la Vella e o Concerto de cânticos natalícios portugueses.

Apesar das limitações impostas pela pandemia, a cerimónia comemorativa marcada já para o dia 21 de março irá contar com a presença dos Vereadores do Comú de Andorra-a-Velha, Miquel Canturri e Gerard Estrella, acompanhados pela direção e membros do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’.

