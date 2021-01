Andorra: grupo Casa de Portugal celebra 25 anos

O Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’, de Andorra, comemora este ano as suas Bodas de Prata.

Fundada a 1 de maio de 1996, a coletividade portuguesa no Principado de Andorra irá celebrar um conjunto de iniciativas culturais combinando a forma telemática, aproveitando as redes sociais, e eventos presenciais a realizar em espaços exteriores, conforme as exigências sanitárias devido à pandemia provocada pela pandemia.

Assim, já no próximo dia 23 será apresentada a 15ª edição das Janeiras, tradição portuguesa que nos últimos anos é habitual junto da sociedade andorrana.

No mês de março, o contacto com a natureza será protagonista coincidindo com o início da primavera e no mês de Abril será lançado o livro comemorativo dos 25 anos de atividade do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’.

Em inícios de maio está previsto o Festival Internacional de Folclore e um concerto musical que, se as condições sanitárias não forem favoráveis, serão realizados em 2022. Ainda em maio, coincidindo com o dia mundial da Diversidade Cultural, será apresentada a primeira das duas exposições fotográficas previstas pelo grupo.

Em julho volta mais uma edição do mercado tradicional “O Feirão” e em Outubro a participação na Fira d’Andorra que na passada edição não se realizou devido à pandemia.

Em novembro será apresentada a segunda exposição fotográfica combinando o traje tradicional minhoto com a arquitetura histórica do Principado.

Se as condições sanitárias permitirem estão previstas também as participações no Desfile Nacional do Traje Popular Português na Covilhã e a Peregrinação anual ao Santuário de Fátima, organizações a cargo da Federação do Folclore Português.