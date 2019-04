Andorra: Folclore português celebra aniversário

Dia 4 de Maio realiza-se em Andorra a 7ª edição do Festival de Folclore Ibérico. Trata-se de um evento que assinala o 23º aniversario do grupo de folclore Casa de Portugal. A partir das 21 horas e 30 minutos o palco do Complexo sócio-cultural de Encamp vai receber cerca de duzentos folcloristas.

O grupo Casa de Portugal já está habituado a representar as tradições do Alto Minho em Andorra, mas para esta ocasião contará com com a presença de congéneres portugueses e espanhóis. O Rancho Folclórico de Paranhos da Beira viajará desde Seia para apresentar o folclore da Serra da Estrela, enquanto que o Grupo de Coros y Danzas Pilarica irá viajar desde Valladolid para apresentar a cultura castelhano-leonesa. Também o folclore dos vales de Andorra estará representado pelo Esbart Valls del Nord.

Nem só de mostra folclórica se faz o festival, que vai contar também com um momento de convívio onde será possível encontrar diversas personalidades andorranas e portuguesas . A organização deste encontro cultural conta com o apoio do Comú d’Encamp, e com o patrocínio de diversas empresas portuguesas e andorranas.