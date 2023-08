Andorra: exposição da Casa de Portugal tem lugar desta vez em Canillo

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, retoma a atividade cultural e de promoção da portugalidade com a inauguração da exposição itinerante “Integrados”, desta vez em Canillo.

O conjunto de catorze fotografias realizadas pelos membros do Grupo em espaços emblemáticos do Principado de Andorra envergando o traje tradicional português será inaugurado na próxima terça-feira, dia 28 de agosto, pelas 19h30, no hall do Palácio de Gelo de Andorra situado na paróquia de Canillo. Acompanha a mostra fotográfica um documentário que recolhe depoimentos de personalidades andorranas, destacando a ex-ministra de Cultura do Principado, Silvia Riva, assim como diferentes situações recreadas pelos elementos do Grupo aquando das sessões fotográficas que resultaram neste trabalho de integração do traje popular português no património arquitetônico do Principado.

As catorze fotografias, recriam diferentes situações do quotidiano lusitano na primeira metade do século XX as quais foram inseridas no patrimônio arquitetônico das sete paroquias resultando numa comunhão das duas culturas.

Após a inauguração em fevereiro no Ministério de Cultura de Andorra, a exposição itinerante ja percorreu as paróquias de Andorra la Vella em Maio, de Ordino em Junho, La Massana em Julho e na próxima semana será a vez da paroquia de Canillo receber a mostra.

Com a apresentação da exposição “Integrados”, os membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal retomam a atividade depois do período de férias tendo agendada também a participação de 27 a 29 de outubro na Feira d’Andorra la Vella, certâmen multisectorial que contou em 2022 com a visita de 70.000 pessoas e na qual o Grupo promove a cultura gastronômica e tradicional portuguesa.