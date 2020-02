Andorra: Casa de Portugal reforça direção

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, dinamizado pela comunidade portuguesa em Andorra, aprovou a continuidade da direção da instituição para o biénio 2020-2021 após a assembleia geral que decorreu na sede da coletividade, informa uma nota enviada ao BOM DIA.

Os elementos do grupo renovaram a confiança nos membros da anterior direção, que terminavam mandato, e que, ao não haver outras listas candidatas às eleições, vão continuar à frente da associação. A equipa diretiva será reforçada por novos elementos

Assim, Tomás Pires mantém a presidência e Vânia Novais a vice-presidência, Patrick Ferreira continua como tesoureiro e José Luís Carvalho como secretário. Repetem o cargo de vogais Cândida Freitas, Cami Medeiros e Manuel Gonçalves. Segundo o comunicado, de forma a reforçar a ação diretiva com vista às atividades do 25º aniversário, efeméride prevista para 2021, incorporaram-se à equipa diretiva os vogais Gloria Lima, Céu Viana, Mireia Medeiros e Luís Mário do Vale.

Esta nova equipa diretiva terá a missão de programar as atividades culturais e de promoção da cultura portuguesa, comemorativas das bodas de prata da coletividade portuguesa mais antiga do Principado, fundada a 01 de maio de 1996, refere o texto.

Além das atividades habituais, pelas quais a coletividade é conhecida no Principado, como por exemplo as Janeiras, o Festival Ibérico, o Feirão e a mostra gastronómica na Fira d’Andorra, o grupo já tem agendadas viagens a Estrasburgo, em finais de maio, e a Perigueux, a 20 de junho, para intercâmbios culturais.