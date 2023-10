Andorra ao ritmo de Portugal durante o fim de semana

A 44ª edição da Feira de Andorra la Vella encerrou este doming com um balanço muito positivo de visitantes: mais de 70.000. O certame contou com 187 expositores e o Grupo de Folclore Casa de Portugal marcou presença por 13º ano consecutivo, somente interrompida, em 2020, pala pandemia.

No stand do Grupo de Folclore Casa de Portugal os visitantes degustaram produtos elaborados pelos elementos da coletividade como bolinhos e pataniscas de bacalhau, rissóis, bifanas e moelas. Os mais gulosos puderam saborear os pasteis de Belém, rabanadas e bolos caseiros.

Os sabores lusitanos estiveram também presentes através do azeite transmontano, os enchidos minhotos e a broa de milho e centeio assim como o vinho verde que fez as delicias a quem visitou o stand.

Nesta edição, o grupo português surpreendeu a organização e o público com a decoração do stand dedicado ao azulejo português integrando também imagens sobre a última exposição fotográfica sobre Portugal e a comunidade lusa

No sábado a cultura popular portuguesa marcou presença no palco da exterior à Fira com a atuação do Grupo de Folclore Casa de Portugal que apresentou danças do seu repertório e onde as cantigas da região do Alto Minho se fizeram ouvir pelo imenso público que assistiu ao evento. Antes da atuação do Grupo de Folclore Casa de Portugal subiu ao palco o Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho que apresentou as suas danças e a vivacidade do seu trajar.