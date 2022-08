Andorra ainda vale a pena? Chegam cada vez menos portugueses

A entrada de cidadãos portugueses em Andorra registou em 2021 um novo mínimo (206), anunciou esta semana o Observatório da Emigração (OE), que cita dados do Departamento de Estatística local.

O Departamento de Estatística de Andorra contabilizou um total de 3.956 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 5,2% da imigração nesse ano, acrescenta o OE, entidade técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do ISCTE-IUL, onde tem a sua sede.

Numa análise comparativa às entradas de portugueses em Andorra desde 2004, feita pela investigadora Inês Vidigal, o OE explica que em 2021 se atingiu o valor mais baixo do período de referência e menos 11,2% relativamente a 2020.

“Depois de um pico em 2005, a emigração portuguesa para Andorra desceu abruptamente, entre aquele ano e 2014, mantendo-se desde então estável em valores comparativamente baixos. Em 2008, verificou-se a maior queda (-54%), o que reflete o caráter abrupto e profundo da crise do imobiliário em Espanha”, prossegue a nota do OE.

“Nos últimos anos, o número de entradas de portugueses em Andorra tinha vindo a aumentar muito ligeiramente, tendo ultrapassado o patamar das 400 por ano em 2019. Apesar dos decréscimos registados em 2020 e 2021, os portugueses foram a terceira nacionalidade que registou mais entradas em Andorra”, conclui a nota do OE.