Andei desaparecido mas tenho uma excelente razão para tal. Para além de ter finalizado o meu terceiro livro e não basta só escrevê-lo, há sempre muito assuntos a tratar para ele chegar aos leitores, para além dos assuntos com a empresa a que não posso fugir, para além dos assunto familiares, resolvi concorrer a um concurso de contos.

Foi um desafio enorme: a Sofia avisou-me, resolvi tratar concorrer e para isso é necessário uma história condizente com o tema do concurso, elaborá-la mentalmente e dar forma. Foi de loucos e tive uma preciosa ajuda de quem me corrigiu, deu-lhe consistência e não poderia haver muita gente a colaborar, porque havia um prazo muito apertado. o concurso é todo anónimo para já.

Eu agora escrevo num computador a que estão ligados vários ecrãs. Um tem tem o original, outro com as correções, talvez um outro com o e-mail e finalmente um quarto com com uma página da internet.

O problema é achar o ponteiro do rato no meio de tantos ecrãs de diferentes tamanhos.

Muitas vezes tenho que corrigir no papel, enquanto vou ouvindo a leitura do pdf do texto que emite a partir do telemóvel.

Ufa… dá trabalho mas é giro.

Mas a melhor notícia é que já conduzo. Inicialmente apenas trajectos curtos e acompanhado, mas a partir de julho, sem qualquer restrição.