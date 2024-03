Andebolistas portuguesas ainda podem chegar ao Europeu

A seleção feminina portuguesa voltou este domingo a vencer a congénere finlandesa, desta feita por 38-22, mantendo assim aspirações de apuramento para o Europeu de andebol.

A equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 21-11, somou assim a segunda vitória no apuramento, novamente diante das finlandesas, e agora vai lutar com os Países Baixos e principalmente a República Checa por um dos dois lugares de apuramento direto, podendo ainda aspirar a figurar num dos quatro melhores terceiros classificados entre os oito grupos de qualificação.

Com quatro jornadas disputadas, Portugal segue no terceiro posto, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, segunda, e menos quatro do que os Países Baixos, líderes, enquanto a Finlândia é última, sem qualquer ponto.