Andebol: torneio de qualificação olímpica em Bercy com acesso limitado

A Federação Francesa de Andebol suspendeu este domingo a venda de bilhetes para o torneio olímpico de qualificação, que contará com Portugal, pois estão proibidos eventos com mais de 5.000 pessoas em ambiente fechado, devido à ameaça do Covid-19.

O torneio olímpico de qualificação, que irá contar com as seleções de França, Croácia, Portugal e Tunísia, e que está previsto para decorrer no pavilhão de Bercy, de 17 a 19 de abril, terá assim de ter um limite de 5.000 pessoas, contra os habituais 15.600 na configuração para andebol.

A federação gaulesa, que tem vendido cerca de sete a oito mil ingressos por dia, remete no Twitter para os próximos dias mais informação sobre o assunto, mas não é de excluir a possibilidade de ter de devolver bilhetes já adquiridos pelos adeptos.

De acordo com o jornal L’Équipe todos os espetáculos estão a ser adiados para junho, enquanto os eventos desportivos permanecem nas mesmas datas, mas com a capacidade reduzida a 5.000 pessoas, incluindo espetadores, atletas, jornalistas, voluntários e prestadores de serviços.

Em causa, ainda de acordo com o jornal francês, está a colocação em prática do decreto publicado na quinta-feira, proibindo reuniões de mais de 5.000 pessoas em ambiente fechado até 31 de maio, devido à ameaça de propagação do Covid-19.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.500 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 94 países e territórios.