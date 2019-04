Andebol: Importante vitória portuguesa sobre a França

A seleção portuguesa de andebol deu um grande passo com vista ao seu apuramento direto para o Campeonato da Europa, ao surpreender a França por 33-27, em jogo da terceira jornada do grupo 6 de qualificação.

Em jogo disputado no Multiusos de Guimarães, a equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 16-14, ultrapassou uma das grandes potências da modalidade e fica assim em excelente posição de garantir um dos dois primeiros lugares do grupo, que lidera com seis pontos, resultantes de três vitórias em outros tantos encontros, seguida da França com quatro, também em três jogos.

As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, desta feita em casa dos gauleses, em partida da quarta jornada.

