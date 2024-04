Andebol feminino: estamos na fase final do Europeu

A seleção portuguesa feminina de andebol apurou-se para a fase final do Europeu de 2024, apesar da derrota por 25-22 com a República Checa, em Plzen, na sexta e última jornada do Grupo 3 da qualificação.

Portugal, que vai marcar presença pela segunda vez num Europeu, após a estreia em 2008, deu boa réplica às checas, oitavas classificadas no Mundial2023, e atingiu o intervalo a vencer por 13-10, depois de ter tido uma vantagem de sete golos aos 13-6.

A seleção orientada por José António Silva entrou bem na partida, com Isabel Góis em destaque na baliza, e abriu para uma vantagem de quatro golos aos 8-4, com um parcial de 4-0, por intermédio de Bebiana Sabino, Beatriz Sousa, Patrícia Rodrigues e Mihaela Minciuna.

A República Checa reduziu para três golos aos 6-9, com 20 minutos de jogo, após o que Portugal voltou a mostrar eficácia e com mais um parcial de 4-0, por Bebiana Sabino, Carolina Monteiro, Joana Resende e Beatriz Sousa, abriu para uma vantagem de sete aos 13-6.

O final da primeira parte foi marcado por uma série de erros do conjunto luso, principalmente nas ações ofensivas, que permitiu à República Checa, com um parcial de 4-0, reduzir a diferença e chegar ao intervalo a perder por 10-13.

Portugal segurou a liderança até aos 16-14, altura em que as checas, com um parcial de 3-0, tirando partido da falta de fluidez do ataque luso, diluíram a desvantagem e passaram para a frente do marcador, aos 17-16, pela primeira vez no encontro.

Patricia Rodrigues, Mariana Lopes (dois) e nova defesa de Isabel Góis devolveram a liderança a Portugal, aos 19-17, que a seleção nacional voltaria a perder aos 22-20, e desta vez definitivamente, com um parcial de 5-1.

No final do encontro, alguns erros e precipitações, bem como cansaço em peças fundamentais do selecionador José António Silva, ditaram a derrota final frente ao conjunto checo por três golos aos 25-22.

Mariana Lopes, com sete golos, e Beatriz Sousa, com cinco, foram as jogadoras em destaque na concretização na equipa lusa, enquanto que na República Checa esse papel pertenceu a Markéta Jerábkova, com sete, e Veronika Mala, com seis.

Apesar de derrota, Portugal garantiu o apuramento para a fase final do Europeu, que vai decorrer na Áustria, Hungria e Suíça, entre 28 de novembro e 15 de dezembro deste ano, repetindo o feito de 2008.

Portugal terminou o grupo no terceiro lugar, com quatro pontos, atrás dos Países Baixos, com 12, e República Checa, com oito, que se apuraram diretamente, e beneficiou do facto de ser um dos quatro melhores terceiros para também ‘carimbar’ a presença no Europeu.