Andebol do Benfica tem novo treinador

O vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima confirmou a contratação do espanhol Chema Rodríguez como novo treinador do andebol dos ‘encarnados’, sucedendo a Carlos Resende, que saiu após três temporadas.

Domingos Almeida Lima fez a revelação ao canal televisivo do clube, confirmando o espanhol, de 40 anos, como novo técnico, numa altura em que este “está a trabalhar também com a seleção da Hungria”, como adjunto.

Chema, campeão do mundo pela Espanha enquanto jogador em 2005, sucede a Carlos Resende, que deixa as águias após três épocas em que somou uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ambas em 2017/18.

“O professor Resende não vai continuar, ele próprio já manifestou a tristeza de não ter atingido o principal objetivo que todos tínhamos por diante, que era a conquista do campeonato nacional, ainda que tenha feito um excelente trabalho pelo qual o Benfica lhe está muito grato e reconhece todas as suas competências”, salientou o dirigente.

Almeida Lima deixou ainda a garantia de que a “disponibilidade” orçamental do clube para as modalidades será “muito reduzida” em relação a temporadas transatas, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, que afetou as principais receitas dos desportos de pavilhão em que o clube está inserido.

“Primeiro porque não sabemos quando é que as competições começam, segundo porque não sabemos as condições económicas do país e do mundo, e o clube não está alheio a isso, tem de reajustar as suas políticas económicas e orçamentais”, explicou.

O ‘vice’ benfiquista lembrou que “o desporto em espaços fechados tem muito mais contingências do que em espaços abertos” e que “ninguém tem certezas absolutas do que vai acontecer na próxima época”.

“Temos de estar a trabalhar como se as competições começassem em setembro”, reforça, porém, o dirigente do Benfica, que quer ainda “salvaguardar” os encargos com salários na eventualidade de não se dar a retoma competitiva ou uma segunda vaga obrigar a nossa suspensão.