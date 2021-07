Andebol de praia com biquíni ou com calção?

O Europeu de Andebol de Praia, na Bulgária, fez correr muita tinta graças à seleção norueguesa.

Não por causa da medalha de bronze conquistada pelas nórdicas, antes pela tomada de posição devido ao equipamento: as atletas recusaram jogar de biquíni e apresentaram-se no último jogo, diante da Espanha, com calções.

A decisão acabou mesmo numa multa imposta pela Federação Europeia de Andebol (EHF), de 150 euros por jogadora – 1500 euros no total -, devido, segundo este organismo, “ao uso de roupa imprópria”.

Leia mais em Jornal de Notícias.