Andebol: Benfica quase nos quartos da Taça EHF

O Benfica deu sábado um passo importante com vista ao apuramento para os quartos de final da Taça EHF em andebol, ao receber e vencer os polacos do Gwardia Opole 29-24, na terceira jornada do Grupo A.

A equipa ‘encarnada’, que ao intervalo já vencia por 14-12, mantém-se assim isolada na frente do grupo, agora com seis pontos, mais dois do que os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, segundos classificados.

A formação lusa pode assegurar o apuramento já na próxima jornada, caso pontue na deslocação ao recinto do Opole e os dinamarqueses vençam em casa dos alemães do Melsingen, numa quarta jornada agendada para 29 de fevereiro.