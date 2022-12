Anadia aposta nos caminhos florestais

A Câmara Municipal de Anadia vai requalificar os caminhos florestais de diversas freguesias do concelho, com um investimento de cerca de 160 mil euros, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade.

A autarquia vai investir na reabilitação de caminhos florestais, numa extensão total aproximada de 160 quilómetros, afirmou aquele município do distrito de Aveiro, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A intervenção nas diversas freguesias do concelho de Anadia tem um prazo de execução de 12 meses.

De acordo com a calendarização anual estabelecida no Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), a ação de requalificação de caminhos florestais vai ser feita em “todo o território concelhio, com maior incidência nas freguesias a nascente do concelho”.

A ideia é “prevenir e reduzir o risco de incêndio” e, dessa forma, melhorar as condições de acessibilidade.

A Câmara Municipal de Anadia adiantou ainda que nos trabalhos a realizar consta limpeza, reperfilamento, desmatação manual e mecânica dos caminhos e ainda a execução de aquedutos em linhas de água existentes para encaminhamento adequado das águas pluviais (drenagens).