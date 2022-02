Ana Príncipe: ao serviço da humanização das pediatrias portuguesas

O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, recebeu esta terça-feira em audiência a coordenadora do projeto “Marinheiros da Esperança”, que congrega serviços educativos de pediatria de hospitais públicos de Portugal, Espanha e Itália, através das histórias da Circum-navegação.

Na ocasião, o governante assinou o “Diário de Bordo”, uma criação da artista italiana Margherita Michelazzo em homenagem a Pigafetta, o principal cronista da expedição de Magalhães. As crónicas de Pigafetta inspiraram as crianças internadas nos desenhos alusivos à Primeira Viagem de Circum-navegação, incluídos no livro “Marinheiros da Esperança, na rota de Magalhães e Elcano”, editado em Portugal, Espanha e Itália.

O projeto “Marinheiros da Esperança” foi já condecorado, nomeadamente pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, que valorizou a “elevada competência, abnegação e extraordinário desempenho” da coordenadora Ana Príncipe “no desenvolvimento de programas pedagógicos para crianças internados em serviços de pediatria do Serviço Nacional de Saúde”, disse Bolieiro, citado na página oficial do governo açoriano.

Com o projeto “Marinheiros da Esperança”, Ana Príncipe e a sua equipa defendem que a ocupação do tempo em atividades pedagógicas, entre tratamentos, das crianças internados em serviços de pediatria, melhora os seus conhecimentos e atenua a ansiedade que estas situações geram.

José Manuel Bolieiro prestou também reconhecimento à causa da Fundação Juegaterapia, cuja embaixadora em Portugal é Ana Príncipe, entidade que apoia crianças em tratamento oncológico, dotando-as de ferramentas que promovam a brincadeira, humanizando o ambiente hospitalar.

Como homenagem a todas as crianças com doenças oncológicas, a Fundação Juegaterapia criou os Baby Pelones, bonecos que se tornaram um símbolo da luta contra o cancro infantil, que são inspirados por crianças que lutam contra o cancro e que estão à venda em diversas lojas em Portugal.

Ana Príncipe

