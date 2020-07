Ana Moura lança coleção de joias com o símbolo mais português

Ana Moura e Portugal Jewels lançam coleção de joias unissexo inspirada no Escudo português, símbolo da nação desde o séc. XV. Uma coleção solidária que contribui para o fundo de emergência cultural “Solidariedade para a Cultura” criado pela Audiogest (associação que representa produtores musicais) e GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), destinado a todos os profissionais dos setores das artes.

É em tempos históricos como os que agora vivemos que mais sentimos os símbolos que nos fazem cerrar fileiras como um só povo.

O Escudo representa as armas de uma nação e significa também proteção, é um símbolo para estes tempos de pandemia em que temos de lutar cada um e como comunidade para voltar a ter a liberdade da vida plena.

A fadista Ana Moura inspirou-se no Escudo de Portugal para criar, com a Portugal Jewels, um conjunto de joias unissexo que aliam uma estética contemporânea a este símbolo com que nos identificamos como povo desde o longínquo séc. XV.

E porque a alma de uma nação é a sua cultura e os seus agentes não podem, nestes tempos de pandemia, exercer o seu trabalho, 20% das vendas da coleção Escudo revertem para o fundo de emergência cultural “Solidariedade para a Cultura” criado pela Audiogest (associação que representa produtores musicais) e GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), destinado a todos os profissionais dos setores das artes.

A coleção está disponível em https://anamoura.pt e pontos de venda selecionados, e é composta por brincos, pulseira, colar e anel Escudo em prata, com preços de venda ao público entre os 35 e os 55 euros.