Ana Laíns pela primeira vez no Brasil

A cantora Ana Laíns atua pela primeira vez no Brasil, onde tem previsto três espetáculos, quando completa 20 anos de carreira.

Sobre os espetáculos, a criadora de “Não Sou Nascida do Fado” afirmou que preparou “um alinhamento eclético, que procura passar uma imagem de um país global, de cultura vasta, e identidade que vai muito além do fado”.

“O concerto chama-se ‘Mátria Língua’, e vai homenagear a língua portuguesa, da sua génese aos nossos dias, e o mirandês, enquanto segunda língua oficial de Portugal”, desde 1999.

“Levo Portugal inteiro na bagagem musical”, asseverou a intérprete.

No dia 18, Ana Laíns atua no Teatro Jorge Amado em Salvador, capital do Estado da Bahia. Segue-se, no dia 20, o Auditório Waldyr Diogo, em Fortaleza, capital do Estado do Ceará; no dia 23, Ana Laíns sobe ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, um espetáculo que se insere na programação do Congresso Internacional de Língua Portuguesa e Espanhola.

A intérprete de “Portucalis” é acompanhada, nesta digressão, pelos músicos Paulo Loureiro, ao piano, Carlos Lopes, ao acordeão, e Bruno Chaveiro, na guitarra portuguesa.

No âmbito do 20.º aniversário da sua carreira, Ana Laíns editou um novo álbum, gravado ao vivo no Casino Estoril, e atuou na Croácia, Lituânia, Espanha e na Turquia, entre outros países.

A cantora referiu que “o caminho foi difícil, mas valeu pena”, e salientou as vitórias alcançadas “com esforço” como esta digressão ao Brasil, a que também juntou “aquilo que, de alguma forma”, não conseguiu.

A criadora de “Quatro Caminhos” afirmou que tem feito “uma carreira muito discreta, longe do ‘mainstream'” e, definiu-se como uma “cantora colorida que canta as raízes”.

